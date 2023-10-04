调查显示中国经济增长放缓是亚洲股市面对的最大风险

一项调查显示，因中国经济增长放缓等原因，一向在第四季度表现极佳的亚洲股市可能在今年同期下滑。

据彭博社星期三（10月4日）报道，彭博新闻发布的一项非正式调查显示，10位受访的亚洲区基金经理中有六位预测，截至今年12月31日，亚洲股市指数将下跌5%，这将是指数连续第三年下跌，也是自2000年互联网泡沫破灭以来最长的连续下跌。另外四位预测，指数将上涨5%至15%。

调查也显示，中国经济增长放缓被认为是亚洲股市面临的最大风险，中美地缘政治紧张局势则位居第二，接下来是美联储紧缩政策持续时间更长，以及油价上涨和日本的盈利前景。

IG Asia策略师Jun Rong Yeap表示，债券收益率上升、美元突破第11个月高点、中国经济增长持续放缓，及亚洲石油进口国面临的能源成本上升，都给亚洲股市指数带来下行压力。他认为，只要这些不利因素一直存在，亚洲股市就可能持续下跌。

中国是亚洲主要经济体的最大贸易伙伴，Leverage Shares量化分析师Sandeep Rao说，中国经济增长放缓将对亚洲市场产生重大影响，整个区域股市可能因此被拖累。

不过，并非所有人都对亚洲股市走向持有如此悲观的态度。CMC Markets策略师Tina Teng表示，虽然风险上升，但由于亚洲货币政策立场与西方央行存在分歧，亚洲股市仍有潜力。