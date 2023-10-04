日本将开始第二轮排海 港府维持水产进口禁令

日本计划开始第二轮福岛核处理水排海，香港环境及生态局局长谢展寰说，港府将维持对日本水产品的禁令。

据《星岛日报》报道，谢展寰星期三（10月4日）出席活动后见记者，重申港府反对日本单方面的排海举措，称港府别无选择，将继续禁止日本10个都县的水产品进口，以保障食物安全。

谢展寰认为，短期内放宽禁令的空间不大，他促请日方采取更好的处理方法，降低对环境生态及食品安全的风险。

被问及港府加强管制日本进口食品，检测人手是否存在不足，谢展寰说，政府会以手提仪器即时检测日本进口食品，不延误运输时间，管制范围将参考国家方针以及国际原子能机构的审查结果，涵盖福岛及邻近地区县市的水产品，政府会每天公布日本进口食品检测结果，化验所也已制订新的检测方案，目前检测人手充足，若有需要会增聘合约人手。

对于港府是否加强对餐饮业界的经济援助，谢展寰说，政府很早就已经与餐饮业界沟通，业界早有准备，所以影响不大，日本食品检测并不会延长清关时间。他强调，政府要保证所有来港食品都是安全的，令市民放心食用，从而降低对餐饮业界生意的影响。

日本东京电力公司宣布，福岛第一核电站将在10月5日启动第二轮核处理水排海计划。第二轮排放的核处理水总量预计仍将在7800吨左右，排放时间约为17天。

日本政府称，首轮排海作业期间设备未出现故障，中央政府、东电和福岛县在核电站周边对海水和鱼类进行采样，核素氚浓度未出现异常。