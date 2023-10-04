李嘉诚捐100万港元资助香港儿童癌症患者接受质子治疗

香港养和医疗集团星期三（10月4日）宣布，获长和系创办人李嘉诚捐助100万元港币（下同，约17万5600新元），以资助两名由香港医管局辖下香港儿童医院转介的癌症病童接受养和的质子治疗。

根据星岛日报报道，两名获转介的男童分别为15岁和13岁，患有恶性软组织肉瘤（尤文家族肿瘤）和霍奇金淋巴瘤，均由养和医院临床肿瘤科名誉顾问医生甘冠明主诊。

第一名患者的软组织肉瘤位于右侧上颌窦，接近眼眶壁，质子治疗在减轻口腔疼痛和口干方面优于传统的光子治疗，还能降低对听力和视力受损的风险，以及日后因辐射诱发继发性癌症的风险。

第二名患者因霍奇金淋巴瘤再次复发，需要进一步治疗。淋巴瘤位于颈部和纵隔部位，而纵隔部位以胸腔为中心，包含心脏及其周围血管系统、食道、气管、膈神经、心脏神经、胸导管、胸腺，以及胸腔淋巴结等重要器官或组织。因此，质子治疗有助于降低辐射诱发心脏病和继发性恶性肿瘤（如乳腺癌、肺癌或甲状腺癌）的风险。

养和医疗集团营运总监、养和医院董事李维文表示，感谢李嘉诚的慷慨捐款，减轻这两位患者家人的经济负担，让有急切需要的儿童癌症患者可接受高端及具实证疗效的治疗。他表示，质子治疗技术已发展多年，全球共有超过百家质子治疗中心，但香港过去一直未引进相关技术，患者如需接受质子治疗，便需前往海外就医。透过新落成的质子治疗中心，养和希望为香港有需要的癌症病人提供高端的治疗方案。

报道说，李嘉诚过去一直支持提升医疗服务质素，他在2018至2020年间以2000万元推行“心脏导管介入资助计划”，协助有需要的病人于养和进行冠状动脉支架植入术、经导管主动脉心瓣置换术等；2022年2月在第五波冠病疫情严峻期间，他捐出7000万元以资助香港七家私营医院，包括养和医院，接收医管局逾800名病人。此外李嘉诚于2022年6月透过紧急拨款，另捐出约86万元，资助由东区医院转介的癌症病人接受放射性碘治疗。