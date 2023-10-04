中国官媒批日媒炒作中国人对核处理水“忘性大”

针对日本媒体称中国国庆期间日系航司赴日航班满座等，中国官媒批评日媒虚假宣传，炒作中国人“赴日旅游热”、“忘性大”、“不在乎核污染水排海”等误导性论调。

中国官媒《环球时报》星期一（10月2日）发文称，日本富士电视台、每日新闻等多家日媒在中国中秋和国庆连假前密集炒作“从北京飞往东京的航班座无虚席”“日本成为中国游客热门旅游目的地”等消息，将此“与中国人对日本核污染水排海的态度强行挂钩，试图模糊概念，忽略了其中包含大量商务往来和留学人员”。

文章称，中日之间每周往来航班数只有365班次，与疫情前高峰的每周上千班次相差甚远，日本不像日媒说得那么欢迎，中国赴日团队游更“几乎没人报”。

文章批评日媒“借臆造出来的中国人‘赴日旅游热’来淡化、敷衍和转移日本核污染水排海的责任”，利用中日旅游恢复、日益升温的留学和商务等民间往来“正当化”核处理水排海。

文章称，日媒炒作的目的就是制造中国人“忘性大”“不在乎日本核污染水排海”等误导性论调。

《北京日报》星期三（4日）也发表文章称，日媒报道实际上也反映日本担忧向太平洋排放核处理水后，国内及周边国家的谴责声浪高涨，作为日本支柱产业之一的旅游业行情急转直下，海产品出口遭遇 “腰斩”。

日本自8月24日起将福岛核电站的核处理水排海，引来中国政府与舆论的强烈反对，中国舆论甚至激起反日情绪。

但据日本电视台和共同社9月30日报道，过往是中国热门旅游目的地之一的日本似乎没受到排放福岛核处理水问题太大影响，由中国各地前往日本的日系航空公司航班基本上载满中国旅客。自9月26日开始到10月6日的赴日航班大部分都被填满。