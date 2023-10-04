赖清德：民进党员不是每个皆圣人 有问题该抓就抓

台湾执政党民进党总统参选人赖清德星期二（10月3日）晚回应民进党贪污腐败问题时说，“民进党党员来自台湾社会，不是每个都是圣人”，有问题的人就离开，该判刑就判，该抓就抓。

根据台湾东森新闻台报道，赖清德当晚在台湾中山大学演讲时重申，整个执政团队努力的目标就是希望留给大家一个更好的台湾，“也许我们有一些地方做得不好，就像你们刚提到，民进党就是检讨改进，民进党党员来自台湾社会，不是每个都是圣人，一定会有有偏差的人，就是不护短，让好的就继续留在民进党内，有问题的人就离开，该判刑就判刑，该抓就该抓”，但他也希望在评论每一个案件之前，不妨自己花些心思了解，媒体的报道到底是不是真的。

有在场学生询问，赖清德是否愿意继续推动潜舰国造计划，以及如何推动，又会如何去面对台湾朝野政党不同程度的正反意见，如何提升国防能力、军事能力来捍卫主权？

赖清德并未正面回应问题，但他回顾2000年第一次政党轮替时，陈水扁跟国安团队有感于国防安全的重要性，提出一份对美国军事采购的清单，没想到2001年4月份时任美国总统小布什就批准，内容包括四艘纪德级驱逐舰、八艘柴电潜艇、12艘P-3C猎户座反潜机，另外还有爱国者三型导弹、自走炮、水雷、低空铺路者直升机、战备车等。

“小布什很支持台湾的要求，但很可惜当时朝小野大，国民党主导的国会反对军事采购，他们主张你采购军事就会引起战争，在程序委员会连续阻挡了69次”，赖清德说，当时他担任民进党团干事长，也是程序委员会三个召集委员其中一个，有一次轮值主席国民党再次反对，不让军购预算案到委员会审查，可同天却发生时任国民党主席连战到中国大陆去，进行联陆制台，令人愤慨。

赖清德说，“如果当时陈水扁提出来的军购预算通过的话，我们哪需要今天这么辛苦？”他说，若如此，国防的建置也不必拖这么久。

赖清德强调，希望年轻朋友一定要了解台湾当前的处境，如果想要民主自由体制继续，要勇于做决定，如果认为几十年来，大家努力的民主成果，也没怎样，过大陆那样的生活也没有关系，那当然就另当别论，否则的话，年轻人是台湾的未来。