美债利率上升 香港股市周二跌至年内低点

由于美国国债利率上升，吸引投资者抛售股票进驻债券市场，香港股市星期二（10月3日）跌至今年以来最低点。

综合美国《华尔街日报》和路透社报道，香港恒生指数星期二下跌2.7%，收报17331.22点，是今年以来最低收盘水平。全日主板成交861.21亿港元（约151亿新元）。恒生中国企业指数跌幅3.24%、恒生科技指数下滑2.63%。

香港股市的跌势持续至星期三（4日）。截至下午2时半，恒生指数下跌1.04%、恒生中国企业指数下跌1.33%、恒生科技指数下跌2.19%。

造成香港股市被抛售的其中一个原因是美国国债收益率上升，10年期美国国债收益率星期一盘中触及4.7%，导致投资者纷纷抛售股票投入债券市场。

法国巴黎银行东亚策略主管Jason Lui说，由于进入美国债券市场可赚取丰厚回报，这使得港股的吸引力下降，“国际投资者可能会考虑将头寸重新分配给美国”。

中国房地产市场的严重低迷及中美紧张局势打击了全球投资者的情绪，尽管中国经济近几个月已显示出活跃的迹象，外国投资者仍看空中国经济，波及香港股市。

另外，中国大陆股市因国庆假期休市，市场交易活动减少。投资者也还在观望黄金周假期出行数据，期待数据将有所复苏。