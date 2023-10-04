北大国发院：有不法分子冒用教授名义进行金融诈骗

北京大学国家发展研究院称，有不法分子通过冒用该院黄益平教授的个人信息，在各个社交平台发布虚假信息，进行金融诈骗，严重侵害教授和研究院的声誉。

北大国发院官网星期二（10月3日）发布关于不法分子冒用黄益平教授姓名、伪造身份信息的声明。

声明称，近期有不法分子冒用黄益平教授的姓名和肖像，伪造身份证，并使用微信群、QQ群、多小聊APP等社交平台软件搭建粉丝群，通过股票推荐、项目跟投等方式发布虚假信息，涉嫌金融诈骗，严重侵害黄益平教授和北京大学国家发展研究院的声誉。

北大国发院称，黄益平教授系该院在职教授，从未以任何方式进行股票推荐，也未通过任何平台搭建投资群，或进行项目推荐等投资事宜。请广大公众提高警惕，保护好自身合法权益和财产安全，切勿上当受骗。

北大国发院称，已经向公安机关报案，将通过法律手段捍卫黄益平教授的肖像权和名誉权。

公开资料显示，59岁的黄益平是银行家、经济学家，也是现任北京大学国家发展研究院教授和澳大利亚国立大学经济与政府学院教授。他曾任中国国务院农村发展研究中心发展研究所助理研究员、澳大利亚国立大学中国经济项目主任、哥伦比亚大学商学院国际客座教授、花旗集团董事总经理，以及亚太区首席经济学家。