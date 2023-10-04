中国自研海洋地震勘探装备首次实现超深水作业，意味着中国深海油气勘探关键核心技术装备研制取得重大突破。

据中新社报道，中国海洋石油集团星期二（10月3日）发布消息称，“海洋石油720”深水物探船搭载中国自研海洋拖缆地震勘探采集装备“海经”系统，首次完成超深水海域地震勘探作业，发布了中国首张超深水三维地质勘探图，标志着中国深海油气勘探关键核心技术装备研制取得重大突破。

拖缆地震勘探技术是世界上探测海底地质结构最直接、最经济、最高效的方法，可以通过物探船搭载的成套拖缆装备“犁”过海面，以地震波信号实现对海底地层的“CT扫描”，从而看清海底的油气储层。

中国自主研发的“海经”突破了进口设备22米作业水深的沉放深度限制，实现了从小道距到常规道距全系列覆盖，具备二赫兹超低频频率信号采集能力，大幅提高了地震资料分辨率。

中国海油技术专家阮福明介绍，“海经”可透过3000米水深，精细刻画万米地层的复杂地质结构，装备整体性能满足了当前海洋石油勘探要求。

中国海油表示，在中国已探明油气储量中，40%左右的海洋油气资源蕴藏在深水区域。此次作业位于珠江口盆地3000米超深水区块，是中国首次在水深超过3000米的超深水区域开展三维地震勘探。

自去年9月投产以来，“海经”顺利完成四个工区、总计3935平方千米海域的三维地震勘探，已经实现产品定型及产业化生产，具备研发、制造、服务的全产业链能力，建立了完整的产业化制造体系。