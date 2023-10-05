港大校委会主席承诺严肃处理校长不当管理财产案

香港大学校长张翔被投诉多起财产管理不当案持续发酵，港大校务委员会主席王沛诗誓言将公平公正、严肃并妥善处理案件。

王沛诗星期三（10月4日）告诉香港《南华早报》，香港大学校务委员会下星期一（10月9日）将召开特别会议，处理张翔被指不当处理捐款争议。王沛诗还引用港大校训“明德格物”，强调将遵循正当程序，严肃、妥善地处理争议。

王沛诗说，港大校委会全体24名成员从上星期三（9月27日）起就收到若干匿名电邮，内容是针对张翔不当处理捐款的投诉。王沛诗原先计划在上星期五（9月29日）召开特别会议讨论如何处理，但由于多名委员没有出席，加上张翔委任的律师要求推迟会议，于是会议推迟至10月9日举行。

关于张翔的投诉包括：豁免招标聘用美国猎头公司招聘副校长和医学院院长，豁免招标以205万港元（约36万新元）购买宝马电动车作为校长座驾，以及在教职员联谊会装修工程时使用校方资金。他也被指涉及挪用一笔来自中国大陆企业的奖学金款项，该款项一度被要求转到校长办公室控制的账户。

作为港大校委会当然委员的张翔将出席特别会议，但他要求律师陪同出席会议。对此，王沛诗说，如有任何调查程序，当事人可行使权利，寻求法律意见及作出回应，但基于私隐考虑及相关条例，大学一般不会公开评论具体人事问题。

此外，张翔的律师还致函港大校委会，要求校委会给予张翔数周的时间对指控作出有效陈述，并强调张翔“永远有自由”进行任何辩护。

对此，校委会秘书回复称，目前校委会对张翔的投诉还没有定论，任何人未有机会申诉前，校委会不会采取纪律行动。信中还要求与会者如果与事件有直接的个人或金钱利益，应在开会前申报；校委会主席也应决定，是否让申报利益冲突的人在会议期间发言或投票、以观察员身份列席或退席。