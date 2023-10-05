中汽协批欧盟反补贴调查扰乱全球汽车产业链供应链

中国汽车工业协会批评欧盟委员会决定对中国电动汽车发起反补贴调查，指此举将严重扰乱全球汽车产业链供应链。

继欧盟委员会主席冯德莱恩9月13日宣布将展开反补贴调查后，欧盟委员会星期三（10月4日）发布公告，称其决定正式对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。公告称，委员会收集的证据表明，中国汽车产业从补贴中受益，这却严重损害了欧盟工业。

中汽协会当天在微信公众号上说：“欧方此举将严重扰乱全球汽车产业链供应链，对此我们表示遗憾和坚决反对。”

协会称，中欧汽车产业有着广泛的合作空间和共同利益，双方深入合作40多年，早已形成“你中有我，我中有你”的格局。

中汽协会强调，中国电动汽车市场是竞争非常激烈的市场，绝不是靠补贴来支撑保护的。欧盟坚持发起反补贴调查，是明显的保护主义行为，必将给全球电动汽车的发展蒙上阴影，延缓包括欧盟在内的全球电动汽车行业的发展进程，对全球碳中和进程造成不利影响。

协会形容中欧汽车产业是伙伴而不是对手，汽车产业的发展要靠公平竞争而不是保护主义，“我们将继续加强和欧盟汽车产业的合作，通过更多的方式巩固和发展中欧汽车产业合作关系，将更好的产品和服务带给欧洲和全球的消费者”。

中汽协会也说，中欧汽车产业合作基础雄厚，潜力巨大。中国汽车产业愿与欧盟产业积极开展对话沟通，通过合作解决彼此关切，实现共同发展。“希望欧方为此创造有利条件，而非设立障碍，来支持双方产业携手努力，将汽车领域建设成为中欧合作共赢的样板。”