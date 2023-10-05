民进党创党元老郑宝清据报加入民众党

台媒引述消息报道，去年8月被民进党开除党籍的创党元老郑宝清，已于近日加入民众党，将争取不分区立委的提名。郑宝清受访时证实，已申请加入民众党，有进一步消息会再对外报告。

台湾《中国时报》星期四（10月5日）引述知情人士报道，郑宝清去年8月被民进党开除党籍后，频繁参与民众党活动，包括今年8月6日低调出席民众党四周年党庆，星期一（10月2日）到柯文哲竞选总部为民众党区域立委参选人上课，星期三（4日）现身民众党自制网络节目《踢批批开讲》。

郑宝清在节目中痛批民进党，称很多台湾年轻人支持柯文哲，是因为只有柯文哲不贪污。他说，自己当初是为了对抗国民党贪污舞弊、追求民主自由才从政，“后来民进党却走样了”。

郑宝清还批评，“这些坏蛋把人民当笨蛋，叫我们吃混蛋，哪里有道理”，更形容民进党专制、腐化，“不是爱乡土，而是爱新台币”。

民众党内人士透露，由于郑宝清不认同民进党的执政现状，如今比较认同民众党，近日已加入民众党，将争取不分区立委提名。

郑宝清受访时说：“这个事情我不好回答，会不会让我做（民众党）不分区，都是上面去决定的，我们也没有去争取”。对于是否加入民众党，郑宝清证实有申请加入，但详细申请时间不知道，有进一步消息再报告。

针对入党原因，郑宝清表示，自己非常认同柯文哲与民众党认真的从政态度、为百姓做事的精神，在慢慢了解柯文哲理念后才申请入党。

郑宝清在去年九合一地方选举期间积极争取民进党提名参选桃园市长，但民进党最终决定征召时任新竹市长林智坚，令长年在桃园深耕的郑宝清愤而脱党参选。随后郑宝清持续抨击林智坚的论文抄袭争议，最后林智坚退选，改由郑运鹏上阵后，郑宝清更讽刺“走一个抄袭的、来一个挺抄袭的”。

事实上，去年一度传出郑宝清会取代立委赖香伶代表民众党参选桃园市长，但最终郑宝清仍以无党籍身份参选。在这之后，郑宝清与民众党之间的互动一直是外界关注焦点。

另外，同样身为民进党创党元老的民进党前主席许信良弟弟、前立委许国泰，日前也现身柯文哲在高雄举行的庙口开讲，直呼不能让民进党再执政，愿意支持柯文哲。据了解，许国泰和郑宝清接下来将陆续出席柯文哲在全台各庙口举行的造势活动。