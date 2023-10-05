河南迷笛音乐节集体失窃 已有部分盗窃者被抓

在河南省南阳市举行的迷笛音乐节落幕，但许多乐迷发现露营区有不少财物遭窃，当地警方成立专案组追查。音乐节组委会称，已抓获部分盗窃者，并指有网民违规发布活动不实信息，引发附近村民趁乱下手。

综合封面新闻和红星新闻报道，中原迷笛音乐节9月29日至10月2日在河南南阳市卧龙区“绿野独白”演出现场举办。演出结束后，不少人反映自己的财物在音乐节露营区失窃。

现场乐迷形容，盗贼的行为十分猖獗，甚至连乐迷拳头粗的电缆线都偷。被偷盗的物品包括迷笛手环、日记本、手机以及帐篷内的其他物品等。

据报道，偷盗场地主要为音乐节现场及乐迷的露营区，一些乐手的物品也被盗。乐迷说，经当地警方追查，部分被盗的物品已被追回，并称：“从被盗人数看，这是一起疑似有组织有策划的盗窃。”

中原迷笛音乐节组委会星期二（10月3日）曾回应说，音乐节结束后，就乐迷反映的现场或露营区财物被盗事件，迷笛和南阳市区政府深感痛心和遗憾。南阳市公安局及卧龙区公安分局已成立专案组，全力侦破。

音乐节组委会星期四（5日）再次在微博发布公告做出回应称，“前天上午因网民陈某（已被抓获）违规发布‘活动已结束要清理现场’的不实信息，引发附近村民趁乱下手，出现多起露营区财物被盗的案件。”

组委会称，当地警方截至目前共接到报案73起，落实被盗案件65起，并拘留了一些盗窃者，也追回部分财物。南阳市区两级政府也会联合迷笛方尽力挽回乐迷的损失。

组委会也指有个别组织机构通过网络故意放大抹黑南阳与迷笛，甚至花钱购买热搜煽风点火，并称“有关部门已经掌握可靠证据”，组委会将保留追究其法律责任的权利。