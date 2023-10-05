台网红自导自演遭网军恐吓 绿营提告吁追查幕后主谋

一名猛批民进党政府农业政策的网红自称遭到绿营网军恐吓，但被揭发是自导自演。多名民进党立委和议员质疑背后可能有境外势力操作，于星期四（10月5日）按铃提告，呼吁追查幕后主谋。

综合中央社、联合新闻网、自由时报等台媒报道，讨论农业议题为主的脸书专页“Lin bay好油”版主林裕纮，曾多次批评民进党政府的进口蛋政策。他日前在前立委黄国昌的直播节目上，声称自己的全家人遭到民进党网军恐吓，并宣布停止更新脸书专页。

消息传出后，国民党和民众党在野阵营一齐发声谴责民进党。国民党总统参选人侯友宜呼吁民进党总统参选人赖清德约束民进党网军侧翼，国民党立法院党团也要求赖清德表态；民众党总统参选人柯文哲则说，人民不应该担心因为政治立场不同而被起底。

不过，桃园地检署在对恐吓案进行追查后，发现有国民党党工背景的男子许哲宾涉有重嫌。许哲宾被审问时供称，自己是受到林裕纮指使，全案是林裕纮自导自演。

人在境外的林裕纮星期一（10月2日）在脸书发文承认，全案都是自己自导自演，并声称是被网军出征、抹黑才会出此下策。桃园地方法院星期二（3日）凌晨2时许将许哲宾收押禁见。

邀请林裕纮上节目的黄国昌星期二道歉并下架直播影片，强调任何形式的自导自演都不该被允许。

案件出现转折后，民进党要求在野阵营道歉。赖清德说，这是台湾民主化后首次有在野党党工以自导自演方式抹黑政府、制造对立、引起社会恐慌、企图得到选举的利益。民进党发言人林楚茵也称，这起事件是蓝白两党抹黑产业链大现形，从过去攻击北农到日前进口蛋议题的政治操作，都是蓝白联手通过网络覇凌，达到某种政治目的。

国民党文传会也在事件转折后，星期二开会决议解除与许哲宾的劳雇关系，并强调此事不需要无限上纲，希望就事论事。

不过，案件持续发酵之际，高雄市观光局长高闵琳说自己遭冒名写信恐吓林裕纮，她向警方报案后又遭到死亡威胁要求撤案。有舆论质疑，全案可能不只是林裕纮自导自演那么简单，背后还有共犯，甚至是境外势力介入。

为此，民进党立委高嘉瑜、台北市议员吴沛忆、新北市议员曾柏瑜及民进党立委参选人谢佩芬星期四在台北地检署按铃申告，敦促检调把握时机揪出藏在许哲宾和林裕纮背后的幕后黑手。

他们呼吁检方追查制造进口蛋争议的网军公关公司，并比对许哲宾与该公关公司的详细金流，从而追查出幕后主谋。提告罪名分别为伪造文书、总统副总统选罢法及反渗透法等。