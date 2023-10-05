柯文哲再提蓝白合比民调 输家推荐副手人选

台湾民众党总统参选人柯文哲再次提出通过民调推出最强总统参选人，并表示输的一方可以推荐副手人选，为民众党和国民党这两大在野阵营合作提供更多余地。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，正在美国访问的柯文哲星期四（10月5日）受访时说，蓝白两党合作需要有公平公开的规则，因此他主张由民调高的一方出任总统候选人、输的一方推荐副手人选，审慎评估组成胜选机率最高的组合。

柯文哲说，蓝白两党可就民调胜负的方式进行协调，既然他主张内阁制、恢复阁揆同意权，组建联合政府还是蓝白合作的方向。至于如果国民党在民调中胜出，自己是否可能当副手，柯文哲仅说，会推荐适当人选给国民党。

针对外界认为民众党的兴起主要是民众厌倦蓝绿恶斗，蓝白合可能会流失部分选票，柯文哲说，政治是说服过程，很难期望一加一等于二，但希望政党轮替的民众占六成以上，所以还是要顺从最大民意，“民众政治以民意为依归，想不到除了民调以外更好的整合办法”。

柯文哲提到，他2014年参选台北市长时，也是先和民进党进行民调初选，决定谁出线。他因此主张两党能以相似的形式合作，“没办法百分之百要求公平，但双方可以有接受的办法”，如果国民党有更好的方案也可以提出。

柯文哲办公室上星期五（9月29日）提出，由公正的第三方民调推出在野最强人选，“输的退选”，以达成政党轮替目标。不过，截至目前，国民党还没有正面回应柯文哲的主张。

柯文哲和侯友宜都排除了自己当副手的选项，两人搭配参选也日渐不被看好。因此有舆论主张，国民党可以承诺将行政院长或财政部会的位置让给柯文哲或民众党，但也有评论认为，台湾总统制原则上就是“赢者全拿”，一个部长能当多久，决定权不在民众党主席，而是总统与阁揆。