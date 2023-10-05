澳门押注中国黄金周热潮带动旅游博彩业复苏

中国民众正庆祝10月份的黄金周之际，澳门也在期待，黄金周的旅游热潮将带动当地赌场和旅游业复苏。

据法新社报道，随着数以百万计的中国游客庆祝10月份的黄金周，澳门的百家乐和扑克牌赌桌再次热闹起来。尽管中国经济放缓，但冠病疫情后的旅游热潮仍在不断升温。

中国旅游研究院预计，在中国中秋和国庆连假期间，平均每天有超过一亿人次出游。除了在中国大陆内旅游，还有更多人将目光投向澳门。

澳门一家五星级酒店的调酒师奥布里说：“我想说澳门回来了……虽然还没有回到以前的巅峰，但至少我们已经度过了疫情时期。”他还说，中国游客“已经做好准备，他们有钱……我认为他们的消费金额与疫情之前一样多”。

澳门博彩业也在中国大陆开放旅游限制后迅速复苏，并夺回全球最大赌场中心的头衔。摩根大通分析师说，“我从不怀疑澳门会夺回这一桂冠……令人惊讶的是复苏的速度。”

澳门六家赌场运营商去年获得了10年的营业执照延期，这六家赌场第二季度利润已恢复至疫情前水平的70%。

一位不愿具名的博彩业高管表示，赌场运营商在推动非博彩业务方面表现不错，他们提供免费机票和客房，以利诱高净值客户。

另外，观察人士认为，澳门打造的高端生活体验也吸引了年轻一代游客，他们更喜欢定制体验。

一家酒店的前台人员说，他注意到越来越多人要求高端生活体验，比如预订一间价格昂贵的房间，就为了欣赏澳门埃菲尔铁塔的复制品。