四川官方证实卧龙生态体验中心有游客落水身亡

四川卧龙国家级自然保护区管理局星期四（10月5日）证实，近期确有女游客在邓生沟内落水身亡，当地目前已采取临时管制。

据上游新闻报道，多名游客近日发布图片视频称，四川阿坝州卧龙国家级自然保护区邓生沟内，有游客溺水身亡，引发关注。

有游客艾女士（化名）星期二（3日）发布图片称，当天下午2时左右，在邓生沟徒步，有人照相时踩滑掉落水里，水流非常湍急。“（落水者）是站在石头上照相，踩滑了掉下去。听到落水者儿子哭着给家里人打电话说的。”

艾女士说，落水者是一名女游客，事情发生后，警方和消防等都展开救援。多名游客称，该女游客已被找到，但已经去世。

有游客介绍，邓生沟非常漂亮，不少人都会前去打卡拍照，但不建议靠近水边，因为水流湍急，而且非常冰冷。近期，除了该女游客溺水身亡，还有游客走失，所幸被寻回。

上游新闻记者星期四联系上卧龙国家级自然保护区管理局，相关工作人员证实，近期确有女游客在邓生沟内落水身亡；目前邓生沟已采取临时管制，无法进入。

工作人员还称，邓生沟非景区，属于生态体验中心，此前可免费进入，里面有工作人员进行引导，也有相关提示提醒。游客如果按照相关提示做好安全防护，时刻将安全意识放在首位，是不存在安全问题的。但是沟内水流湍急，游客如果非要到水边去，遇上石头滑，滑落到水里就会非常危险。

汶川县文化体育和旅游局工作人员则回复称，近期邓生沟确有事故发生，具体情况须等官方通报，不建议游客近期前往邓生沟游玩。