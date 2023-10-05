云南官方称正核查残障女被挂网征婚信息

中国云南省红河州弥勒市公安局受询时证实，正核查残障女被挂网征婚信息。

据上游新闻报道，“残障女性被挂网上征婚彩礼标价18万”一事，星期三（10月4日）引发舆论关注。网传信息显示，一名为“才哥”的网红主播在某短视频平台多次发布征婚信息，“彩礼18.8万（人民币，下同，约3万5720新元），农村女孩21岁，八成智商，听话，能踏实过日子……”。

该主播受访时声称自己是正规婚介，有需求可以到他们线下的婚介所相亲，“交完彩礼，另付两万元介绍费就可以把人领走，先结婚后恋爱”，“那些残障的女性，要父母找我们，所有的程序都是正规的，必须见父母，还有律师弄合同”。

上游新闻记者星期三下午4时许登录某短视频平台发现，已检索不到上述征婚视频博主账号。据了解，该主播IP位于云南省红河州弥勒市。弥勒市公安局工作人员回应询问时称，正在核查相关网传信息，具体以官方通报为准。弥勒市民政局工作人员表示，已介入处理。

弥勒市一政府人士星期三晚间对上游新闻记者说，已关注到此事，当地已成立由公安、网信、民政、妇联等多部门组成的工作专班，分组对此事进行核查，“像视频中提到的一些女性不在弥勒本地，公安机关已在连夜联系核查，后续会以官方通报的形式，回应社会关切”。