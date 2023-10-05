台经济部将调查四家涉协助华为设厂台企

台湾四家科技公司被指协助中国大陆通讯巨头华为设立晶片厂后，台湾经济部承诺开展调查，查清这四家公司是否违反美国实体清单规定。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台湾经济部长王美花星期三（10月4日）在立法院备询时说，台湾严格规范关键技术的外流情况，以确保安全和核心技术不会受到危害。经过初步了解，四家被指协助华为的台湾工厂都只负责低价工程，包括废水、环保等工作，没有涉及关键技术。

王美花说，大部分台湾厂商都很清楚美方的规定，如果有利用美国技术和设备，不得与清单上的企业合作。台湾经济部会持续掌握美方最新的管制规定，后续也将针对厂商有没有违反美方规定开展为期一个月的调查，并提交初步报告。

针对调查细节，台湾经济部官员补充道，经济部下属的投审司将确认厂商现在执行的业务是否在当初核准范围内，贸易署也会协助厂商确认美方的实体清单管理，并提醒应避免违反出口管制规定。

华为Mate 60系列采用中芯7奈米制程，成功突破美国禁令。彭博社点名台湾四家科技公司崇越科技、亚翔工程、汉唐集成及矽科宏晟，协助华为在深圳建设晶片厂基础设施，躲避美国的制裁。

崇越和汉唐等四家公司这两天先后作出澄清，强调他们均遵守台湾相关法令，仅提供厂务设施，并未提供半导体材料或设备。