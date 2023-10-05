王毅：西方编造涉藏谎言将在事实面前不攻自破

中共中央政治局委员、中央外办主任王毅强调，一些西方势力出于意识形态偏见编造的涉藏谎言“完全站不住脚”。

据中国外交部官网星期四（10月5日）发布的消息，王毅当天在西藏林芝集体会见出席第三届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛的外方嘉宾。

王毅介绍了在中国共产党领导下西藏实现“一步跨千年”的发展变化，强调西藏各项事业取得“全方位进步、历史性成就”，他也说，中方欢迎各国朋友到西藏亲眼见证西藏经济社会发展的巨大成就、各族人民的幸福生活、藏文化得到完美传承保护的真实情况。

他强调，事实将证明，一些西方势力“出于意识形态偏见编造的涉藏谎言完全站不住脚”，将“在事实面前不攻自破”。

王毅在“环喜马拉雅”国际合作论坛开幕式致辞时说，世界百年变局加速演进，亚洲世纪正在到来。环喜马拉雅国家地理相联、文化相近、命运相系，中方愿继续秉持中国国家主席习近平倡导的亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，同地区各国一道，共享历史发展机遇，共建周边命运共同体，为地区乃至全球的繁荣稳定、绿色环保贡献力量。

他还就深化下阶段合作提出五点建议：一要坚持互尊互信，共同维护地区团结，携手打造环喜马拉雅和衷共济的大家庭。二要深化互利合作，共建人类生态文明高地，携手打造环喜马拉雅生态文明圈。三要加速绿色转型，助力地区经济可持续发展，携手打造环喜马拉雅绿色发展合作带。四要加强互联互通，促进区域一体化进程，携手打造更为便捷的环喜马拉雅互联互通网络。五要增进交流互鉴，让古老文明焕发勃勃生机，携手打造环喜马拉雅人文交流示范区。

“环喜马拉雅”国际合作论坛10月4日至6日在西藏林芝举行，由西藏自治区人民政府和外交部共同主办，40多个国家、地区和国际组织的代表出席。