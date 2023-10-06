中国陆军第77集团军副军长田越山西履新

曾任解放军西部战区第77集团军副军长、在中国国庆70周年阅兵仪式上担任领队的将军田越在山西履新。

根据山西新闻联播消息，山西省城各界向烈士敬献花篮仪式9月30日上午开始。山西省省长金湘军等省党政军领导，同省城各界代表一起出席仪式。

电视画面显示， 解放军少将田越在列，排在中共山西省委常委、政法委书记郑连生和山西省军区政委徐宝龙之间，显示田越已经赴山西省任职。

中共山西省委常委、省军区司令员邓玉恩没有出现在向烈士敬献花篮仪式领导名单中。

根据北京青年报旗下“政知见”公号报道，2019年6月，陆军晋升中将、少将军衔仪式在北京隆重举行。21位军官晋升少将军衔，田越在列。

2019年10月，中国国庆70周年阅兵仪式在天安门广场举行。受阅部队由15个徒步方队、32个装备方队、12个空中梯队组成。包括田越在内的89位将军领队在阅兵式上亮相。

此外，中国央视当时播出一段采访视频中，田越以第77集团军副军长身份出镜。

中国解放军报发文称，少将田越率领的特战装备方队来自被誉为“铁血雄师、山地铁拳”的陆军第77集团军。

报道还介绍，2015年12月31日，新的陆军领导机构成立。2016年2月1日，五大战区成立。根据此前提出的“军委管总、战区主战、军种主建”的原则，原有的18个集团军，重新划归东南西北中五大战区陆军领导。

2017年4月18日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平接见全军新调整组建的84个军级单位主官。

同年4月27日，中国国防部例行记者会披露，陆军18个集团军番号撤销，调整组建后的13个集团军番号依次为第71集团军至第83集团军。13个集团军依旧归属于东南西北中五大战区。

中国军网2018年3月发布视频报道称，镇守中国西南边疆的西部战区陆军第77集团军部队是中国陆军部队中移防规模最大、机动距离最远、驻守海拔最高的部队。