李家超下周一访京四天 出席一带一路论坛

今年是中国“一带一路”倡议10周年，北京本月中将举办“一带一路”国际合作高峰论坛，香港特首李家超也会赴京出席论坛，将于本月16日启程，前后访京四天。

根据《星岛日报》报道，李家超过去几次外访，不论是泰国、中东或亚细安三国，均率领逾30人商贸代表团齐齐出访拓商机，来自工商、金融、运输、创科等不同界别。据闻，此次访问北京团人数更多，达50、60人，且不止来自工商界，也有专业服务、文化等不同领域人士，阵容鼎盛。

港府及贸发局上月在港举办“一带一路”高峰论坛，中国国务院副总理丁薛祥自接掌港澳工作后，首次“亮相”对港公开发言，提出“四点希望”，包括深化区域合作、完善金融服务、深化人文交流等，并重申中央支持香港保持独特优势，在共建“一带一路”中发挥更重要功能。

“一带一路”倡议除了谈商贸经济，还有促进人民交流的民心相通部分，特别是“十四五”规划支持香港发展为中外文化艺术交流中心，香港要发挥窗口作用，成为大陆与世界文化交流的桥梁，在西方国家遏制中国话语权下，香港也有责任“说好中国故事”；香港本身也可借此推动文化产业，成为经济发展另一火车头。

全国港澳研究会顾问刘兆佳说，不少“一带一路”沿线国家原本有项目计划推展，但在美西方国家炒作中伤下，部分国家对中国的“带路”倡议企图抱有怀疑，这正是“民心不通”，他认为香港可发挥其联系国际角色，加强与东南亚国家如印尼、泰国等联系，通过深化人文交流，促进香港、大陆与这些国家的关系。

他还说，在国际新形势下，“一带一路”有助反制西方对中国围堵，香港亦无法独善其身，有需要开拓新关系，谋取更大发展空间。