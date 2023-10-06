美国防高官：大陆封锁台湾的成本和风险非常高

美国国防部一名高官警告，中国大陆对台湾实施封锁的成本和风险将非常高，任何尝试都可能适得其反。

据美国之音报道，美国国防部负责印太安全事务的助理部长拉特纳（Ely Ratner）星期四（10月5日）出席华府智库战略与国际研究中心讨论会时说：“北京（封锁台湾）的成本看起来非常高，风险看起来非常非常高。”

他说，一旦中国大陆开始对台湾实施封锁，全球经济将陷入谷底，“没人能免受中华人民共和国给世界带来的经济痛苦”。

拉特纳还警告，中国大陆封锁台湾所造成的毁灭性经济影响，反而可能会促使国际社会团结对抗北京。

拉特纳还提出了封锁台湾在实际操作上的困难，称尽管中国大陆的军事有所进步，但五角大楼的评估不认为北京有能力完全封锁台湾。

他说，台湾仍可以选择依靠自己，与国际社会合作来确保社会所需的工业用品和原材料、食品和能源。如此一来，中国大陆军方将难以应对。

拉特纳说，“最终，北京将要决定是否开始攻击商船以维持封锁”，但如果北京决心攻击商船，将使情势升高，此举的成本将非常高昂，风险也“非常、非常高”。

另外，拉特纳还敦促中美高级军事官员之间应建立开放的沟通渠道，因为五角大楼与北京同行之间的高层沟通“在过去的一年里基本上被切断了”。