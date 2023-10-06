中国官媒：汽车降价不等于消费降级

中国官媒《经济日报》星期五（10月6日）发文称，降价不等于降级，衡量汽车消费是升级还是降级，不仅要看价格的变化，还要看产品力的变化，以及消费观念和消费结构的变化。花更少的钱，可以买到同样配置的车，其实不是消费降级，而是隐性升级。

文章说，中国国庆长假期间，逛车市的消费者发现，商家促销力度越来越大。一辆车优惠几千元（人民币，下同）比比皆是，降价几万元甚至10万元也不在少数，引发了舆论关于汽车消费降级的担忧。

文章指出，所谓消费降级，是指个人或家庭在原本能够购买更高档次商品，或享受更高水平服务的情况下，由于某种原因降低了消费水平，选择购买更低档次的商品，或享受更低水平服务的现象。但当前汽车市场消费并非如此。

文章引述中汽协数据显示，今年前八个月，中国高端乘用车销量达到279.6万辆，同比增长17.7%，远高于车市整体增幅。相反，10万元以下乘用车市场销量和占比出现下滑。这表明，汽车市场消费呈现出明显的升级趋势。

文章分析，之所以出现升级趋势，汽车市场增换购比例逐渐增大是重要原因。过去的十几年间，中国车市以首购为主，但近年来首购车型基本已进入淘汰周期，这些用户成为增换购市场的主力。与首次购车相比，增换购车主对购车预算的要求有所提升，更偏好拥有更大空间的车型。消费者有对于更高品质生活的追求，他们希望通过换购新车来提升驾乘体验和车辆的安全性能。

文章还引述2023年麦肯锡中国汽车消费者调研报告显示，以目前的主力价格段10万元至15万元为例，在现有车辆价格区间的车主中，有超过一半受访者表示，会在下次购车时考虑更高价格的车型；在现有车辆价格为15万元至20万元的车主中，也有近一半的车主表示，再购车时会升级新车的价格区间。

文章强调，消费降级不能只看产品是否降价，还要看其产品力有没有变化。不可否认，目前市场上销售的不少车型，其售价比前些年同款降了不少。但也要看到，其配置并没有发生变化，这是技术进步和供给充足带来的市场红利。

衡量汽车消费是升级还是降级，不仅要看价格的变化，还要看消费观念和消费结构的变化。随着电动化和智能化变革加速，人们对新能源汽车认可度和接受度越来越高。文章认为，智能电动汽车渗透率当前的大幅提升，所折射的其实也是一种消费理念和消费结构的升级。

文章最后说，从总体上看，这些年汽车市场并没有所谓的消费降级，而是一直处于升级状态。由于物质生活水平的提升，消费观念的改变，品类及细分领域也在不断升级。汽车消费不存在降级之说。