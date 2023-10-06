普京：俄中合作是稳定世界的非常重要因素

俄罗斯总统普京强调，中俄合作不针对第三方，且两国合作是维持世界稳定的非常重要因素。

据俄罗斯卫星通讯社报道，普京星期四（10月5日）在瓦尔代国际辩论俱乐部年会全体会议上说，中俄合作不针对第三方，它的本质是创造性的，旨在为两国及其全球伙伴取得积极成果。

普京还说，“当今俄中合作，毫无疑问，是维持国际生活稳定极为重要的因素。为扩大这一影响力，首先，我们要注意保持我国经济的增长速度。”

瓦尔代国际辩论俱乐部为俄罗斯智库，成立于2004年9月，每年举办一次年会。今年的年会于10月2日至5日在索契举行。