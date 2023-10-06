中国海拔最高风电场实现全容量并网发电

三峡集团消息，中国海拔最高风电项目——西藏措美哲古风电场15台单机容量3兆瓦以上风力发电机组成功并网发电，其中批量使用了目前中国超高海拔地区已投产单机容量最大的3.6兆瓦风电机组。

根据澎湃新闻报道，西藏措美哲古风电场位于喜马拉雅山北麓的山南市措美县哲古镇，风机设立在海拔5000至5200米之间，总装机72.6兆瓦，共布置25台风机。

一期项目10台机组已于2021年12月全容量并网，成为西藏自治区首个超高海拔风电开发技术研究和科技示范项目，也是首个并入西藏主电网的风电项目。

今年8月3日，二期项目首批五台单机容量3.6兆瓦的风力发电机组成功并网发电。二期项目全面投产后，风电场年发电量将超过2亿千瓦时，可以满足周边近14万个家庭一年的用电量。

据了解，目前西藏自治区的能源结构以水电和光伏发电为主，水力发电量占总发电量的89.81%，太阳能发电量占7.73%，有“夏盈冬缺、昼盈夜缺”的特点。而藏中电网最大负荷一般都在冬季出现（11月、12月负荷最大）。

山南市措美县冬春季节风速大，风能资源较好，措美哲古风电场一年中发电量最大的时候往往在冬季，平日夜间的用电高峰期也是风电场发电最好的时候，可在一定程度上与水电实现互补，有利于优化电源结构，缓解西藏电网冬季供电不足的情况。