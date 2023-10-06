香港拟于11月举办第二届国际金融领袖投资峰会

香港金融管理局将于今年11月举办第二届国际金融领袖投资峰会，预计将邀请300名全球金融机构负责人出席。

综合香港《星岛日报》《南华早报》报道，今年的投资峰会将于11月6日至8日召开，首日将在故宫博物院举办欢迎晚宴，随后在四季酒店举行为期两天的会议。两天的会议中，第一天将是以“驾驭复杂的环境”为主题的主峰会，第二天则由金管局、证监会与金融学院联合主办研讨会。

预计峰会将有300名来自全球顶尖金融机构的负责人出席，其中约90名是集团董事长或行政总裁，是去年的两倍多。参与的大型投行包括汇丰、渣打、花旗集团、瑞银、摩根大通等。

香港金管局总裁余伟文说，本届峰会将以“驾驭复杂的环境”为主题，业界领袖将探讨对金融业影响深远的趋势和变化，包括因全球增长势头减弱、通胀路径不明、金融环境趋紧而衍生的宏观经济挑战。

他说，“未来几年经济前景的不确定性仍将存在，我们所处的经济环境非常复杂。金融机构和资产管理公司如何管理这些复杂性，（他们）不只是（应对）风险，还要寻找新的机会。”

另外，香港金管局还将邀请中国大陆金融监管机构负责人与会，发表他们对中国大陆经济和经济政策的看法。

余伟文说，如今外界对中国大陆的经济有诸多担忧，他们来到香港，听官方人士对当地经济的看法是很重要的。

除了峰会外，金管局将在今年余下时间联合筹办10月30日开始的香港金融科技周，以及于11月27日至28日举行的金管局—国际结算银行（BIS）高级别会议。

香港去年举办了首届国际金融领袖投资峰会，当时邀请了约250名来自香港、中国大陆、华尔街等全球各地的国际金融机构高管与会。香港特首李家超当时形容峰会是“香港重返舞台峰会”。