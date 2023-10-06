港民建联新主席：致力转型为治理型政党

香港建制派政党民建联新任党主席陈克勤说，将会推动民建联转型成为治理型政党，并强调民建联没有要做执政党。

综合香港电台和《星岛日报》星期五（10月6日）报道，陈克勤接受访问时说，建制派以往主要在议会与反对派斗争，但新选制下每位都是爱国者。因此，民建联要调整角色与定位，与香港特区政府合作推动及协助达致良政善治。

他说，民建联要承担起治理或管理好地方的责任，除了评论施政，也要提出建议给港府考虑，协助政策“落地”。不过，陈克勤强调，推动落实政策措施首要责任在政府，民建联只是辅助角色，绝对不是左右政府施政。

作为行政会议成员同时身兼政党主席，陈克勤说，如果民建联与行政会议立场不一致，他会向党团召集人申请豁免。但他也认为，民建联理念与港府一致，都希望推动经济发展、改善民生，所以出现矛盾的可能性不大。

他也赞扬本届港府上任以来，工作很仔细，同时也展示出魄力，例如施政报告咨询工作会仔细聆听不同意见、快速处理风灾、水灾所引致的问题等。但他认为，港府在信息传播方面仍有改善空间。

针对《基本法》23条立法，陈克勤说，虽然没有针对23条立法可能会有国安风险，但他对保安局及警方的工作有信心。但如果要一劳永逸，便要尽快立法。

香港将于今年11月举行区议会选举，陈克勤说，民建联会争取在全港44个直选选区都派人参选。虽然没有为这次选举订下目标，但希望所派的人都得到市民支持并当选，参选名单仍有待公布。

陈克勤是在9月25日正式接替李慧琼，出任民建联新任党主席。