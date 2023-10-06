赖清德接受日媒专访：不必再另行宣布独立

台湾副总统赖清德重申，“台湾已经主权独立”，不必再另行宣布台湾独立，并强调将延续台湾总统蔡英文的“四个坚持”路线维护台海现状。

赖清德星期四（10月5日）接受日本放送协会（NHK）和《读卖新闻》专访，就台日关系、两岸关系、选举形势、区域合作与经济等议题发表看法。

根据NHK和《读卖新闻》刊出的专访内容，赖清德受访时说：“台湾已经主权独立，如果不是主权独立，怎么会有总统选举？所以不必要再宣布台湾独立。”

他表示，自己的工作就是守护台湾主权，增进民主、和平及繁荣，打造台湾人民的幸福。

被问到2024总统选举对台湾未来的意义，赖清德形容，这次总统选举是“独裁与民主”之间的选择，将决定台湾未来的发展方向、后代子孙的幸福、民主宪政体制的延续，以及印太地区的和平稳定。

赖清德说，身为民进党总统参选人，他有责任赢得选举，让台湾持续在民主的道路上壮大，让台湾后代的子孙可以享受民主、自由、人权的幸福，同时也捍卫主权的现状。

赖清德还提到，他将延续蔡英文的“四个坚持”路线，维护两岸现状，并以“四大支柱”和平行动方案维护台海及区域安全。

蔡英文在2021年双十节谈话上首次提出“四个坚持”，包括“永远坚持自由民主的宪政体制”“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”“坚持主权不容侵犯并吞”“坚持中华民国台湾的前途，必须遵循全体台湾人民的意志”。

针对台海局势，赖清德批评中国大陆持续通过武力威胁，逼迫台湾接受“一个中国原则基础上的九二共识”，并且在野阵营都直接或间接地接受了这套原则。

他抨击在野阵营为了与对岸谈判交流而放弃台湾主权，是本末倒置、得不偿失的作法，对台湾是不利的，也不符合现在台湾的主流民意。

赖清德说，“未来我愿意在对等、尊严的前提下跟大陆进行交流合作，增进两岸人民的福祉”，并期待能通过应对天灾、传染病等问题，增进两岸共同合作的可能，以解决人民问题为先，走上正确的道路。

谈到台日关系时，赖清德说，台日人民情感深厚，双方在经贸上也享有密切联系。日本是台湾的第三大贸易国，双边贸易总额已经达到882亿元（美元，下同，约1206亿新元）。

他表示，未来将会与日本开展全面合作，包括加强双方各项经济连结，努力使双边经贸金额突破1000亿元。