香港一男子因进口羊村绘本被判入狱四个月

香港一名男子因进口被列为煽动性刊物的《羊村》绘本，被判入狱四个月。

综合法新社和香港《星岛日报》报道，一名38岁男子被指在2023年3月输入六款、共18本《羊村》绘本，分别为《羊村守卫者》《羊村十二勇士》《羊村清道夫》《羊村投票日》《羊村建筑师》以及《羊村日报》，被控一项“输入煽动性刊物”罪。

《香港国安法》指定法官、总裁判官苏惠德说，涉案绘本以儿童为对象，目标读者年龄层低至4岁，以社会事件为骨干，用羊及狼比喻香港特区政府和中央，旨在抹黑、丑化中央邪恶横蛮、具侵略性。

苏惠德称，刊物情节充斥歪曲观念，不尽不实的讯息，意图向心智未成熟的小童散播对中央政府的仇恨，藐视和叛离。刊物对象涉及年幼者，罪责应较重，若具煽动性思想，成功在思想脆弱年幼一辈植根及渗透，可能会带来跨代影响。

苏惠德称，任何明智的人都能看出这些书是煽动性的，被告却明知故犯联同他人在英国输入刊物，变相助长、鼓励海外者继续制作、印制物品，令危害国安讯息散播。

辩方求情称，案中涉及煽动刊物相对少，若借用毒品案术语，书本只属“自用”，案中没证据证明被告涉及分发，参与程度相对低，只属协助上司收取书本，而非书本拥有人。

被告星期五（10月6日）在西九龙裁判法院认罪，被判即时入狱四个月。