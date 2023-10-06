蓝营立委陈雪生：说中国是我的祖国也不为过

台湾在野国民党立委陈雪生称，他的祖先都在中国大陆，自己在台湾没有半个亲戚，“说中国是我的祖国也不为过啊”。

综合台湾《上报》和中央社报道，陈雪生星期五（10月6日）在立法院质询时说，在台湾离岛金门、马祖、澎湖中，马祖的建设是最落后的。他期盼台湾政府能支持马祖建设，包括建设马祖大桥。

陈雪生提及，最近中国大陆国家主席习近平提出与金门通桥、通电、通水、通气等“新四通”，他询问行政院长陈建仁对此有何看法。

陈建仁回应称，针对马祖水气电的部分，台湾政府都会加强相关建设，因此目前还没有“新四通”的必要，也没有迫切性。

陈雪生接着说道，金门、马祖居民都非常欢迎“新四通”，对于要盖桥也是乐见其成，“我们又不要（用）出钱”。陈雪生还说：“你说他统战已经统战几十年了，我被统战了吗？”

陈雪生表示，自己在台湾没有半个亲戚，加上祖先都在中国大陆，“说中国是我的祖国也不为过”。但他也说，自己走遍了全世界还是最喜欢台湾，因为台湾民风纯朴、百姓非常自由。

陈雪生更直言，台湾防长邱国正说的备战其实就是避战，“你备战没错，但马祖怎么备战？金门、马祖要防守吗？”

对此，邱国正回应称，不必那么悲观，因为军事作战有地形利用、都有利弊，眼下能做的就是中国大陆如果对台动武，就要让他们要付出代价，光这点就会让他们考虑有无必要，不能说毫无作为。