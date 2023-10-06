河南官方为迷笛音乐节集体失窃事件致歉

中国河南省2023中原迷笛音乐节卧龙区指挥部通报，对乐迷在活动中遇到丢失物品被盗等情况表达歉意，并称将对无法追回的损失，经核实后予以弥补。

2023中原迷笛音乐节卧龙区指挥部星期四（10月5日）晚间在南阳广播电视台微信公众号发布“关于2023中原迷笛音乐节有关情况的通报”，指迷笛音乐节闭营前后，有乐迷反映物品丢失、被盗，主办方对此感同身受、深表歉意。他们将对此期间存在的组织不够周密问题，不断改进和完善。

通报称，南阳一些爱心组织和志愿者在场地找到手机、身份证等遗落物品多件，对现场遗弃的帐篷、睡袋等户外用品进行妥善保管。同时，公安机关已开展专项侦查调查，相关人员已到案，追回了相关物品。

根据目前乐迷登记情况，已归还79张身份证、三台电脑、17部手机，其余物品正在核实联系。

根据通报，对在网络上发布虚假谣言信息的行为，主办方将进一步加大打击力度。目前，已对发布“好多帐篷谁需要过来拿”不实信息，煽动误导村民的陈某依法刑事拘留；对发布“碗口粗的电缆被偷了”谣言的张某某（微博网名“老talk”）依法开展调查。

对已登记受理的遗失和被盗物品，主办方将加大寻找、追缴力度。南阳部分爱心企业和人士已明确提出对受损乐迷给予补偿。对确实无法追回的损失，经核实后主办方将予以弥补。

中原迷笛音乐节9月29日至10月2日在河南南阳市卧龙区“绿野独白”演出现场举办。演出结束后，不少人反映自己的财物在音乐节露营区失窃。