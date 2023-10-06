港大一学生疑涉迎新营非礼事件被查

香港大学学生事务长谢树基说，港大对护理学院迎新营早前爆出发生疑似非礼及吸食大麻事件感到抱歉，并证实目前有一名学生正接受警方调查，但未发现有学生在迎新营吸食大麻或其他毒品。

综合《明报》《星岛日报》报道，香港的大学迎新营近期接连被爆出发生疑似性骚扰事件，香港立法会教育事务委员会星期五（10月6日）开会讨论，八所资助大学和三所自资大学均派代表出席。

港大学生事务长谢树基主动提到，该校护理学院早前举办的迎新营爆出疑似非礼新生事件，校方对此深感抱歉，并已进行内部调查，结果有一名学生正接受警方调查，但未发现有学生在迎新营中吸食大麻或其他毒品。

谢树基表示，港大通过两方面预防学生出现违法行为，第一是通过预防及品德教育，校方为此设有品德领导计划和防止性骚扰教育；其次是针对性、具体地提高学生的组织能力，包括培训学生活动组织者能力，就如今年7月18日校方为举办迎新活动的学生举办训练，有151名学生代表110个学会出席。

他续称，校方每年都会举办检讨迎新营会议，收集学生的意见，也会在迎新手册中列明指引，教育新生有需要求助时的处理方法等。

香港岭南大学宿舍迎新营涉嫌出现不雅行为，岭大协理副校长（学生事务）李东辉说，校方对事件深感遗憾，并再次向公众致歉。他称，明白社会对大学生道德操守有很高期望， 校方未来会更细致管理各项由学生主导的活动。

香港教育大学迎新营也爆出风化案，教大协理副校长周文港说，校方非常留意社会大众的关注，强调一定会积极配合执法机关工作。他说，校方并已成立专责小组审查运作、监督及管理学生主导的校内外活动，也会从监管、审核、支援、通报及教育五方面推进措施，进一步保障学生安全。