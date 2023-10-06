在工厂火灾事件中被质疑是否适任 屏东县消防局长请辞

在屏东工厂火灾事件中被质疑是否适任的台湾屏东县消防局长许美雪，在星期五（10月6日）为殉职消防员举办的联合公奠仪式结束后，以个人规划为由，正式请辞。

据《自由时报》报道，屏东县政府星期五为明扬工厂大火中殉职的四名消防员举行的联合公祭典礼及追思会。

屏东县县长周春米对此表示，许美雪在担任消防局长期间尽心尽力，身心经常处在紧绷状态中。她在联合公祭典礼及追思会告一段落后提出辞呈，完成了阶段性任务，因此同意请辞。

屏东知名高尔夫球代工厂明扬国际公司9月22日发生爆炸起火，造成至少10人死亡，111人受伤，其中第一批赶至现场救灾的消防员有四人殉职。

许美雪9月23日受访时表示，内部疑似有烷、天然气，消防员一射水线就爆炸。此说法令消防指挥人员被质疑为何没有执行退避权，造成四名消防员罹难。她之后在24日改口称，因现场有过氧化物，所以决定不用水，要用干粉灭火，消防员当时由侧门进入，还没灌水就发生爆炸，逃生不及。

许美雪对事发情况描述的前后矛盾，被外界质疑是否还适任消防局长这个职务。

此外，据《联合报》报道，殉职的消防员家属与消防员工作权益促进会在公奠仪式开始前召开记者会，请县府主动对家属召开事故的联合公开说明会，完整交代案情与抢救程序。

屏东县消防局第一大队长陈弈则说，火灾原因仍在调查中，须等到地检署侦查终结才有办法对外界说明。