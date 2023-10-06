郭台铭宣布已超越参选台湾总统连署门槛

开展连署两个星期，鸿海集团创办人郭台铭宣布，已超越参选台湾总统的连署门槛。

综合台湾《自由时报》《上报》和中央社等报道，早前宣布独立参选的郭台铭，与副手台湾女艺人赖佩霞9月20日启动正副总统连署。郭台铭星期五（10月6日）在新北市板桥凤山寺庙会受访时宣布，他的总统连署在星期三（4日）时已正式通过门槛。

郭台铭表示，他非常感谢每一位连署人的支持，接下来每一个连署都是一个责任，每一个签名都是鞭策与鼓励，“我会继续努力奋战到底”。

根据中选会规定，要取得正副总统候选人登记资格，郭台铭与赖佩霞须在11月2日前提出28万9667人连署书件，中选会将在11月14日前公告连署结果。

被问及连署份数，郭台铭办公室发言人陈家颐说，自9月20日宣布连署以来，不断遭到铺天盖地的恶意谩骂、抹黑、攻击、打压，每一步走得很辛苦，地方连署站志工也承受非常大的压力。

她说，这段时间低调，没更新连署进度，是因为知道是龟兔赛跑，要勤奋努力，也不要吵醒兔子。郭阵营依照原本布局安排，一步步努力，在两周突破连署门槛，份数已经超过30万份。

陈家颐强调，现在还没跑到终点，接下来会继续冲刺，目标是取得越多连署书件越好。每一份签名及连署，都是一份支持、力量、鼓励以及承诺，这些连署数量是台湾人想要改变的力量。