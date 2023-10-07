欧盟官员：博雷利下周访华

欧洲联盟官员说，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利将于下周访问中国。

据法新社报道，欧盟官员星期五（10月6日）说，博雷利将于下星期到中国进行访问。

博雷利今年曾两度延后访华行程，第一次是4月因感染冠病而无法成行，第二次则是在7月被中国官方告知访华行无法实现，要另觅替代方案。

欧盟官员说，博雷利将于10月12日至14日访问中国。他届时将与中国外交部长王毅会面，商讨有关欧中双边关系，以及外交政策和安保等议题。

布鲁塞尔正推动与北京保持平衡的互动，既避免过于依赖中国，同时又与这个世界第二大经济体维持关系。

欧盟委员会主席冯德莱恩已将与中国的关系定义为“去风险化”而非“脱钩”。在欧盟近期对华采取反补贴调查之际，博雷利预计将在此次访华期间与中国官员洽谈，表明欧盟无意脱钩的立场。

在冯德莱恩9月称中国“压低电动汽车售价”之后，布鲁塞尔启动对中国电动车的反补贴调查。北京警告欧盟此举将损害中欧经贸关系。

欧盟也指出要保护如人工智能等敏感科技，避免它们落入竞争对手手里。虽然布鲁塞尔未点名中国，但指向对象明显。

博雷利曾在7月说，经济安全不仅是科技议题，要商讨哪些科技面对威胁，哪些依赖需要受到控制或被取消，这都将影响欧盟的外交政策。