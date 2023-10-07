日本8月对华水产品出口同比减少逾六成五

日本官方通报，日本8月对华水产品出口额与去年同期相比减少逾六成五。

据日本共同社中文网报道，日本农林水产部星期五（10月6日）公布的数据显示，日本8月对中国的水产品出口额为36亿元（日元，下同，约3300万新元），较上年同期减少65.7%，出口额同比连续第二个月出现下降。日本7月对华水产品出口额为77亿元，同比减少23.2%。扇贝和海参出口量下滑严重，对产地北海道造成很大打击。

这适逢东京电力福岛第一核电站处理水8月排海前，中国从7月起加强放射性物质检测，随后还全面暂停进口日本水产品。

报道称，日本9月对华水产品出口额预料将进一步下降。日本8月对华农林水产品和食品出口总额减少36.3%至175亿元，其中扇贝出口额减少71.3%至16亿元。

日本8月对香港水产品出口增加15.5%至69亿日元，时隔一个月转增，扇贝同比增加54%至9亿元。日本对港农林水产品和食品出口总额增加4.6%至176亿元。在日本启动首轮处理水排海后，香港禁止进口福岛等10个都县的水产品。

因福岛第一核电站处理水8月24日启动排海，中国宣布从同日起全面暂停进口日本水产品。中国的最新禁令扩大到了全日本。此前，中国禁止了日本十个都县水产品的进口，包括福岛县、东京都、千叶县等，对来自日本其他地区的食品特别是水产品则严格审核随附证明文件，实施百分之百查验。