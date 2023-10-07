侯友宜谈蓝白合：要志同道合不搞零和

台湾在野的国民党总统参选人侯友宜回应蓝白合时说，民众期待蓝白合作完成政党轮替，民调不是唯一决定整合方法，否则将搞成零和，蓝白应该是志同道合的合。

侯友宜竞选办公室星期五（10月6日）发布新闻稿，通报侯友宜在电台节目上对蓝白合的回应。

根据新闻稿，侯友宜星期五晚间接受广播节目《POP大国民》专访，对于主持人提问，民众党主席柯文哲说蓝白合要比民调，侯友宜说，柯文哲及其幕僚，一周内就民调抛出三四种不同看法，可见大家对民调的看法不见得有一致性。“民调是一个参考，但不应该是唯一看法”。

侯友宜说，民众期待蓝白要整合，为什么蓝白要整合？就是要政党轮替，把不好的事情改掉，大家不应该只是用唯一方法民调，来促成蓝白合，那样会搞成零和，应该是志同道合的合。

侯友宜说明，整合过程中一定是将理念充分沟通，相同一致，再用方法来整合，这也是符合大家当时的期待，“民众需要的是理念”。就像他与国民党都有核心价值，如两岸和平、反对台独、终结贪腐、政党轮替，这是最基本理念。

侯友宜说，蓝代表国民党，白代表民众党，两个政党之间的合作就是要公开透明，而且要很清楚把理念价值、政策、未来合作项目说清楚，要有一个很清楚的标准作业程序（SOP），甚至变成一个公约或者纲领，把SOP做好以后，让大家知道两党合作的目的与目标是什么。