山东通报“女子陪领导喝酒醉卧街头”：三人受处分未发现不正当关系

山东省泰安市官方时隔一个月通报“女子被举报陪领导喝酒醉卧街头”事件调查结果，指许姓女干部等三人违规接受宴请被处理，但未发现存在不正当关系。

今年8月31日，有网民连发多条短视频，举报泰安高新技术产业开发区管委会工作人员许姓女子，多次陪相关领导喝酒醉卧街头。泰安高新区管委会9月1日称，泰安市有关部门组成联合调查组进驻泰安高新区对事件开展调查。

山东泰安高新技术产业开发区网站星期五（10月6日）发布泰安市联合调查组对上述事件的调查结果通报。

通报称，视频中醉酒女子是泰安高新区建设管理部副科级干部许某，未婚。视频拍摄发布者孟某某，已婚，是自由职业者。两人今年2月开始交往，8月30日晚酒后因感情纠纷发生争执；8月31日凌晨，孟某某将以往录制的许某醉酒视频剪辑处理后发至网络。

通报还说，视频中许某所说的“他跟我在一起半年了，而且他是在未离婚的状态下”中的“他”，是指视频拍摄发布者孟某某。视频中孟某某所说的“张朋（音）”是泰安高新区党工委委员、管委会副主任张某（男），“张同（音）”是泰安高新建设集团股份有限公司人力资源部部长张某（女）。

视频中涉及许某三次聚餐，其中两次是许某与朋友私人聚餐；一次是许某与视频中所提张姓二人违规接受企业宴请。调查还发现，许某及张姓二人还存在其他违规接受宴请问题，但未发现许某与泰安高新区党工委委员、管委会副主任张某存在不正当关系。

调查认定，张某（男）、许某、张某（女）违规接受宴请，违反廉洁纪律；许某作为党员干部，在公共场所有不当行为，违背社会公序良俗，造成不良影响。

根据有关规定，给予张某（男）撤销党内职务、政务撤职处分，降为二级主任科员；给予许某党内严重警告、政务撤职处分，降为九级管理岗；给予张某（女）党内严重警告处分，调离工作岗位。