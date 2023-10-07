紫金山实验室启动校招：博士年薪41万人民币起

中国科技创新平台紫金山实验室启动校园招聘，招聘优秀应届博士、硕士以及出站博士后，其中，博士年薪41万（人民币，下同，约7.8万新元）起，顶尖人才待遇一人一议。

据澎湃新闻报道，紫金山实验室发布的招聘公告显示，此次招聘对象为2024届海内外优秀应届博士、硕士以及出站博士后。硕士年薪20万起，博士年薪41万起，顶尖人才待遇一人一议。高标准缴纳五险一金，公积金按最高比例12％缴纳。

公告显示，此次招收方向有四个，即未来网络研究中心（网络体系架构、确定性网络、算力网络、网络人工智能、数字孪生网络、无损网络、网络计算存储一体化、网络大规模、云计算与边缘计算、云原生、空间卫星网络等），普适通信研究中心（毫米波与太赫兹芯片、6G智能基带芯片、6G新型无线传输、6G网络AI 、6G通感一体化等），内生安全研究中心（内生安全芯片、无人系统、6G内生安全无线移动通信系统等），前沿交叉科学研究中心与微系统联合研究中心（单光子探测与通信、量子信息与量子计算、车联网物理层安全、 GaN/GaAs 前端关键器件设计、数模芯片设计等）。

对符合条件的高层次人才，紫金山实验室将协助申请认定南京市高层次人才安居政策，享受最高200万元的人才安居补贴；符合南京市人才安居条件，可申请入住实验室人才公寓。

租赁补贴方面，出站博士后每月3600元，在站博士后2400元，博士2000元，硕士800元。

紫金山实验室是江苏省和南京市共同推进建设的重大科技创新平台，成立于2018年，目前拥有1000多人的科研队伍。

官网资料称，紫金山实验室面向网络通信与安全领域国家重大战略需求，以引领全球信息科技发展方向、解决行业重大科技问题为使命，力图突破关键核心技术，促进成果在国家经济建设中落地。

中共总书记习近平今年7月在南京市考察紫金山实验室时指出，现在信息技术飞速发展，颠覆性技术随时可能出现，要走求实扎实的创新路子，为实现高水平科技自立自强立下功勋。