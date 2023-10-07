中国国管局推动党政机关带头使用新能源车

中国国家机关事务管理局召开新能源汽车推广会议，推动党政机关带头推广使用新能源汽车。

据国管局官方微信号星期六（10月7日）发布的消息，国管局9月26日至27日在河北雄安新区召开新能源汽车推广现场会暨全国公务用车管理工作座谈会，会议强调坚持勤俭办一切事业，加强公务用车集中统一管理，推动党政机关带头推广使用新能源汽车。

会议指出，规范和加强公务用车管理，推动党政机关带头使用新能源车，是巩固公务用车制度改革成果，落实人大国有资产监督和审计整改工作的重要内容。

会议强调，各级公务用车主管部门要全面落实新能源汽车推广各项政策要求，加强与相关行业主管部门协同配合，完善配套措施，加大新能源汽车配备使用力度；要注重因地制宜、分类施策，更好统筹地理区位、统筹动力类型、统筹城乡差异、统筹车辆用途，积极稳妥推进新能源汽车配备使用工作。

国管局资产管理司在会上介绍了行政事业单位推广使用新能源汽车的情况，广东省、湖南省、山东省、柳州市机关事务管理局和雄安新区党工委管委会党政办公室介绍了本地区推广新能源汽车的经验做法。

会议期间，中国20余家汽车厂商开展了新能源汽车展示体验活动，“智慧小巴”、“弹性公交”等新能源汽车推广项目用于会议交通保障。

中国国家机关事务管理局是国务院管理中央国家机关事务工作的直属机构，负责中央国家机关经费、财务、公务用车、国有资产和房地产管理，负责指定范围的中共和国家领导人以及有关服务对象的生活服务管理工作等。