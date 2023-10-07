朱立伦：蓝白合不是零和游戏

台湾在野阵营合作的议题再次成为2024总统选举焦点，国民党主席朱立伦说，蓝白合应建立在共同理想的基础上，而非零和游戏。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，朱立伦星期六（10月7日）在新竹县受访时说，如国民党总统参选人侯友宜所说，蓝白合一定要建立在共同理念和理想的基础上，这个才是最重要的。

他说：“我们不会希望它只是一个零和游戏，而是一个能够确认志同道合，一定是‘蓝白共同联盟’，绝对不会变成所谓的蓝绿或是绿白联盟。”

朱立伦表示，只有这样，台湾才能实现两岸和平、民众安定，扫除不公不义和贪腐。

民众党总统参选人柯文哲近期频频就蓝白合议题抛出主张，他星期四（5日）在美国旧金山受访时说，主张通过民调推出最强总统参选人，并表示输的一方可以推荐副手人选。

对此，侯友宜星期五（6日）说，不应该以单一的民调看待蓝白合，否则就会搞成“蓝白零和”。他强调，蓝白合应该是“志同道合的合”，并认为应该制定蓝白合的标准作业程序（SOP）。

一直以来，国民党和民众党的总统参选人虽然都认同两党应该合作，才有机会打败民进党总统参选人赖清德，但两人都不愿意当副手。侯友宜竞选办公室执行长金溥聪早前多次表明，没有侯友宜当副手的选项。

不过，金溥聪星期六受访时澄清，说他是蓝白合最大障碍的，是在刻意挑拨以阻止蓝白合。他表示，自己对蓝白合态度开放，也完全配合候选人，目的是要团结一致，打赢这场选战，下架贪腐无能的政府。