港专家：冠病和流感每半年将轮流暴发一次

香港专家认为，冠病疫情已打乱了流感病毒暴发的周期，并警告未来流感病毒和冠病病毒每半年将轮流带来一次流行高峰，医疗资源将严重挤兑。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港大学医学院内科学系传染病科主任及临床教授孔繁毅星期六（10月7日）在商台节目《政经星期六》作出上述预测。

孔繁毅说，冠病疫情的暴发将夏季流感高峰期推迟至8月至10月，冬季流感则延至隔年2月至4月，而夏季流感和冬季流感周期之间又夹杂冠病疫情高峰。他研判，这两种病毒会梅花间竹，每半年轮流带来一次流行高峰。

孔繁毅说，这意味着“基本上差不多每一个月，一年365天都是可能会有新冠（冠病）、流感、呼吸道合胞病毒RSV的暴发”。他担忧，如果流感和冠病疫情的高峰期重叠，病房使用率将突破150%至160%，届时医院人手将严重不足。

针对当前香港的冠病疫情趋势，孔繁毅说，从10月起，香港冠病病例确实有上升趋势，但还不至于达到顶峰。他认为，香港大部分市民已接种三剂冠病疫苗，整个社会已对冠病病毒建立起防疫屏障，不需要太担心。

不过，孔繁毅称，年长人士针对冠病病毒的抗体下降速度较快，因此建议75岁以上人士、院舍年长者等高危人士至少接种一剂疫苗加强剂，提高免疫力防止重症。他预计，新一代冠病疫苗有望在下个月面世，能有效应对当前流行的XBB冠病变异毒株。

孔繁毅还预计，明年2月至4月将暴发新一波甲型H1流感病毒流行，并呼吁65岁以上人士、医护人员、长期病患者、儿童等高危人士尽快接种流感疫苗，加强抗体，为这一波流感做好准备。