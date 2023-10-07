中国国家体育总局原副局长杜兆才被双开

中国官方通报，中国国家体育总局原副局长杜兆才严重违纪违法被开除中共党籍和公职。

据中共中央纪委国家监委网站星期六（10月7日）消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对杜兆才严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，杜兆才丧失理想信念，背离初心使命，履行全面从严治党主体责任不力，严重破坏足球领域政治生态，对抗组织审查，搞迷信活动。

杜兆才无视中共中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，违规接受他人宴请；不按规定报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题。

他还公器私用，“靠体育吃体育”“靠足球吃足球”，既想当官又想发财，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、职工录用等方面谋利，并非法收受巨额财物。

杜兆才严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

经中共中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，依法例规定，决定给予杜兆才开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，杜兆才生于1960年3月，曾是一名冰球运动员。2017年6月由田管中心主任出任局长助理，后担任中国足协党委书记。2018年10月升任总局副局长，并负责足球相关工作。

中共中央纪委国家监委网站今年4月1日发布消息，杜兆才涉嫌严重违纪违法被查。他是这轮中国足球反腐风暴中落马级别最高的官员。4月13日，中国人力资源和社会保障部通报，杜兆才被免去国家体育总局副局长职务。