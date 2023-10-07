中行原董事长刘连舸被开除中共党籍

中国银行原党委书记、董事长刘连舸严重违纪违法，被开除中共党籍。

中共中央纪委国家监委网站星期六（10月7日）发布通报称，中央纪委国家监委对刘连舸严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

调查发现，刘连舸落实中央决策部署不坚决、打折扣，弃守金融风险防控职责，大肆违规插手信贷项目，违法发放贷款，造成重大金融风险，履行全面从严治党主体责任不力，严重破坏所在单位政治生态，私自携带违禁书刊入境，处心积虑对抗组织审查。

通报还称，刘连舸违规收受礼品礼金、出入私人会所；在组织函询时不如实说明问题，徇私录用调整提拔干部；违规经商办企业；违规干预资金借贷，私自留存涉密资料；道德败坏，家风不正，对亲属失管失教；擅权妄为，“靠金融吃金融”，利用职务便利为他人在贷款融资、项目合作等方面谋利，并非法收受巨额财物。

中纪委指出，刘连舸严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、违法发放贷款犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予刘连舸开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；终止其中共二十大代表资格；收缴违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

62岁的刘连舸今年2月已卸任中行党委书记，当时被视为离任的前奏。中行3月19日晚发布公告称，刘连舸辞去该行董事长等职务。由于他的年龄未达中国大行董事长63岁才退休的惯例，一度引起关注。

官方3月31日通报刘连舸被查的消息，河北省原常务副省长葛海蛟则被任命为中行党委书记。