洪都拉斯驻华大使：远离中国等同与世界孤立

洪都拉斯首任驻华大使蒙卡达称，中美洲不是“美国后院”，发展对华关系能使中美洲国家收获良多，远离中国意味着与世界孤立。

中国国庆和中秋长假期间，蒙卡达接受了中国《北京日报》客户端专访。《北京日报》客户端星期六（10月7日）刊出专访内容。

蒙卡达受访时称，全球南方国家正与贫困和不平等斗争，在过去三四十年里，中国非常成功地解决这些问题。洪都拉斯将中国视为成功解决与发展有关问题的典范，从这个角度看，洪中建交和两国关系快速发展是自然的事。

他说，当前全球处于一个多极世界，世界越来越多极化，各国应为一个平等的世界而奋斗。所有国家都为了共同利益而努力，而非从属于地缘政治集团，这是洪中关系发展迅速的第二个原因。

蒙卡达还表示，不仅洪都拉斯，中美洲国家都期待在文化、政治、贸易、外交、科学和技术领域加强对华关系。

蒙卡达预告，从下星期一（10月9日）开始，他将与其他国家的驻华大使见面，特别是中美洲和其他拉美国家的驻华外交官。他还将与中国高级官员会面，并向中国外交部递交国书副本。

洪都拉斯今年3月与台湾断交，转而与中国大陆建交。洪都拉斯总统卡斯特罗在6月访华前宣布由蒙卡达将出任首任驻华大使。蒙卡达在今年9月29日中秋节当天抵达北京履新。