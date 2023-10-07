中国国安部：美科技战与胜利渐行渐远 但科技国安风险仍严峻

中国国家安全部发文指出，美国政府一年前加码对华“科技战”，但“科技战”逐渐偏离美国预设轨道、与“胜利”渐行渐远，不过，中国核心技术受制于人、国际环境打压加剧等情形未彻底改变，科技领域所面临的国安风险严峻突出。

中国国家安全部微信公众号星期六（10月7日）发布题为《美国一年的加码“科技战”，赢了吗？》的文章，文中指出，2022年10月7日，美国政府以出台“临时规则”形式更新《出口管理条例》，将31家中国实体列入“未经核实清单”，并升级对华半导体出口管制。

文章称，美国为维护其科技霸权，惯用国家力量遏制打压他国科技企业，面对中国科技快速崛起，美国固守“冷战”思维，动用“长臂管辖”，拼凑“芯片联盟”，甚至动用间谍情报机关围猎狙击中国科技企业、司法滥诉中国科技人才，“妄图阻断中国科技发展进程”。

文章写道，《出口管理条例》更新后美国加码出台的一揽子政策，曾引发美欧产业界广泛担忧。今年以来，高通、英特尔、超威等芯片巨头业绩大幅下跌，英特尔在一季度净亏损达28亿美元（38亿新元）。但面对打压，中国科技自立自强迈出坚实步伐，一大批重大科技创新成果竞相涌现。

文章特别提到华为近期推出Mate 60 Pro等系列终端产品，“标志着中国在半导体领域取得了重要突破”。

文章强调，科技创新是国家战略博弈的主要战场。只有把核心技术掌握在自己手中，才能真正掌握竞争和发展的主动权，才能从根本上保障国家科技安全、经济安全、国防安全和其他安全。

文章最后也警示，可以预见美国势必继续推行逆全球化和去中国化政策，并已在酝酿新一轮制裁打压政策，而中国核心技术受制于人、国际环境打压加剧等情形仍未彻底改变，科技领域所面临的国家安全风险依然严峻突出。

但管制措施不能一劳永逸地遏制中国，即便在最理想的情况下也只是一种拖延战术，“中国实现高水平科技自立自强的趋势已不可阻挡”，要增强全社会维护科技安全的意识和能力，在促进科技发展、维护科技安全中“争取主动、占得先机”。