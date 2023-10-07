传阿里巴巴将关闭2018年倡议成立的罗汉堂

知情人士透露，阿里巴巴集团打算关闭2018年倡议成立的社会科学研究机构罗汉堂。

香港《南华早报》星期六（10月7日）引述知情人士报道上述消息。

据报道，阿里巴巴集团未经宣布关闭罗汉堂的决定，与集团业务要进行分拆重组不无关系。知情人士称，罗汉堂部分运营仍保留在集团运作中，包括环境、社会和管理研究团队。

阿里巴巴今年5月宣布，将把集团分拆为六家独立运营的公司，全面实行控股公司管理，即在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团。物流业务集团菜鸟计划赴港上市，筹集至少10亿美元（约14亿新元）资金。

报道称，作为重组的一部分，集团资源和人力将分配至前线业务。

阿里巴巴集团新任首席执行官吴泳铭在9月给全体员工的公开信中强调两点，即用户需求的优先级高于一切，以及让阿里各业务场景都变成人工智能（AI）技术的应用场。

知情人士说，罗汉堂资助的研究项目，包括数据治理与隐私保护、衡量新经济和未来金融等。罗汉堂以学术机构的模式运行，未能创造收入。

据报道，罗汉堂倡议成立时获得时任集团主席的阿里巴巴创办人马云的支持。马云当时说，成立罗汉堂是集团的社会责任，以回应科技对社会影响，因此他希望罗汉堂能持续300年。

根据罗汉堂官网消息，罗汉堂于2018年6月26日在杭州成立，是由阿里巴巴倡议，并由社会科学领域全球顶尖学者共同发起的开放型研究机构。罗汉堂首批学术委员会委员以经济学家为主，包括七位诺贝尔经济学奖得主。

罗汉堂将携手更多的全球社会科学家和实践者，研究数字技术对经济和社会的影响，深刻理解并主动参与这一变革。罗汉堂的研究服务全社会，应对最重要的全球挑战，并着眼于人类社会的长期发展。