自导自演遭恐吓 台网红涉逃亡毁灭证据被羁押

台湾一名网红自导自演遭到网军恐吓后，星期六（10月7日）返台时被警方带走审讯。如今，这名网红再因涉嫌逃亡和毁灭证据，遭到法院羁押。

综合台湾《上报》《镜周刊》报道，脸书专页“Lin bay好油”版主林裕纮星期六清晨5时43分在桃园机场被刑警大队带回审讯，但他坚持要等律师到场后才愿意说明案情。审讯于当天早上10时开始，但检方准备分析林裕纮的手机和笔记型电脑时，没有在他的随身物品中发现。

林裕纮在接受警方审讯时称，自己的手机和电脑都在维也纳机场失窃，他没有向当地警方报警。但专案小组认为，不排除是林裕纮在海外串证后才返回台湾，手机和笔电也都在维也纳被销毁。

专案小组成员透露，他们与林裕纮取得联系时，他称自己到维也纳考察并非临时成行，而是早已排好的行程。原本林裕纮预计要在维也纳待17天才回台，但他星期五（6日）就临时通知警方自己将返台。

警方完成侦讯后，于下午1时将林裕纮送往桃园地检署侦办，全案将朝诬告罪嫌侦办。检方也研判，林裕纮有逃亡和毁灭证据的嫌疑，已向法院声请羁押。

林裕纮的委任律师受访时表示，林裕纮的笔电与手机是否遭窃，关系到侦查内容，无法透露；诬告罪部分，他和林裕纮都尊重检方掌握综合证据所做出的判断与认定。

多次猛批民进党政府农业政策的林裕纮日前在前立委黄国昌的直播节目上，声称自己的全家人遭到民进党网军恐吓，并宣布停止更新脸书专页。

但经警方调查，这起恐吓案的背后有前国民党党工参与，林裕纮也于10月2日承认，全案都是自己自导自演。案件引起台湾政坛、舆论广泛关注。