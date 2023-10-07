郭台铭成立基金 承诺连署达百万捐1亿新台币

独立参选台湾总统的郭台铭宣布成立基金，承诺若连署书达百万，将捐出1亿元（新台币，下同，约420万新元），用于教育、科技、医疗等民生议题。

综合台湾《联合报》和中央社报道，郭台铭办公室发言人黄士修、陈家颐星期六（10月7日）下午举行记者会公布连署活动下阶段目标。

陈家颐宣布，郭台铭办公室将成立“郭爸爸希望基金”，由郭台铭本人捐助。每突破10万份连署，郭台铭就会往基金会捐款1000万元。若连署达100万份，郭台铭就会捐出1亿元。

陈家颐说，这些捐款将用于民生、社福、医疗、低薪等民生领域，也欢迎各界来提案；黄士修说，“你签我捐，你多签我多捐”。

为争取独立参选2024总统选举资格，郭台铭搭档女艺人赖佩霞启动连署。经过两周后，郭台铭星期五（6日）宣布连署书已达30万份，提早达到28万9667份的门槛。

黄士修当天下午也向国民党主席朱立伦喊话称：“朱主席，你有在看这则新闻吗？我们拿到（总统参选）门票啰”。

他批评国民党为了边缘化郭台铭，同时对民众党粗暴地操作蓝白合，设下种种条件增加整合困难，“是在野阵营无法整合的元凶”。郭台铭取得正式参选门票，将可更有效地推动在野合作。

黄士修称，未来还会继续努力、继续冲刺，毕竟重点不只是连署，而是展望未来。

针对国民党籍中广董事长赵少康在网络节目展示“前往连署站，签名挺台铭”的广告，黄士修说，这是郭办向中广买广告，单纯只是商业行为。