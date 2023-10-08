陈吉宁与美参院访华团会面：中美关系健康稳定有利于两国

中共上海市委书记陈吉宁会见美国民主党参议员舒默率领的代表团时强调，中美关系是当今世界最重要的双边关系，健康稳定的中美关系既有利于两国，也利于世界。

根据中新社，舒默一行星期六（10月7日）下午抵达上海，开始访华行程。陈吉宁与他们会面时，作出上述表示。

陈吉宁也在谈话中介绍上海经济社会发展相关情况。他说，作为中国的经济中心城市和改革开放的前沿窗口，开放、创新、包容是上海这座城市最鲜明的品格，“我们一切工作的出发点和落脚点就是让老百姓过上好日子”。

陈吉宁说，愿在推动中美两国关系发展中积极发挥地方的作用，持续扩大经贸往来，拓展友好城市合作，不断深化人文交流。他表示，欢迎美国企业把握中国式现代化机遇，通过上海深耕广阔的中国市场。

据路透社报道，舒默向陈吉宁说，美国无意和中国脱钩，但希望美国公司能在中国获得公平待遇。

舒默还提到，美国并非为了挑起冲突，而是希望在中美经济竞争的情况下，获得公平竞争的环境。他强调互惠的必要性，认为美国公司在中国，应像中国公司在美国一样，可以自由竞争。

这个代表团是今年访华的最新一批拜登政府官员，此行将寻求与中国国家主席习近平会面。他们之后也计划访问韩国和日本，与当地政府，商界领袖及美国企业高管会面。